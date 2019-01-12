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Найдено вещество, предотвращающее метастазы при раке груди 

Москва24 + ещё 1 27 минут назад
Фото: Москва24
Ученые из Базельского университета в Швейцарии нашли вещество, предотвращающее распространение метастазов при раке груди. Работа опубликована в журнале Cell.
Исследователи уточнили, что порядка 90 процентов случаев летального исхода при онкологии связано с метастазированием — образованием вторичных очагов опухоли.
Для предотвращения распространения опасных клеток биологи испытали различные вещества и выяснили их влияние на циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК). Эти клетки попадают от очага заболевания в кровоток и, сбиваясь в кластеры, провоцируют метастазы. При этом разложение кластеров помогает избежать их появления.
Авторы работы проанализировали свыше 2,4 тысячи соединений и нашли ингибитор Na +/K + ATPase, разлагающий кластеры ЦОК. После испытаний на мышах ученые хотят провести тест вещества на пациентках с раком молочной железы.
Врач-онколог, профессор Сергей Тюляндин в ноябре прошлого года рассказал, что рак легкого у мужчин и рак молочной железы у женщин стали наиболее распространенными видами онкологии в России.
Главный внештатный специалист-онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков сообщал, что выявляемость рака молочной железы на первой стадии в Москве составляет почти 30 процентов. По его словам, в столице есть все возможности для проведения диагностики заболевания раком молочной железы.
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