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Ученые назвали целебное свойство шоколада 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Британские ученые из Университета Халла в ходе исследования проанализировали данные о здоровье более 160 пациентов. Они установили, что после начала лечения кашля шоколадом пациенты уже через два дня чувствовали себя значительно лучше.
Ученые считают, что шоколад вызывает положительный эффект при лечении кашля, так как имеет свойство обволакивать оболочку горла, что успокаивает раздражение. Также какао-бобы, из которых изготавливают шоколад, содержат вещество теобромин, которое уменьшает потребность организма в слюне. Это тоже способствует избавлению от кашля.
Исследователи советуют в ходе лечения кашля сократить дозу медицинских препаратов и заменить их на кусочек черного шоколада, который следует рассасывать во рту.
При этом ученые отмечают, что напиток какао или горячий шоколад не способствуют уменьшению кашля, а, наоборот, даже добавляют раздражения слизистой горла из-за повреждения горячим продуктом. Самым эффективным лекарством от кашля является именно шоколад, сообщает Daily Mail.
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