Женские кости могут быть прочнее из-за клеток мозга

Согласно новым исследованиям ученых Калифорнийского университета (Сан-Франциско) и Калифорнийского университета (Лос-Анджелес), горстка клеток мозга в его глубине может играть удивительную роль в контроле плотности костей у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Более 200 миллионов человек во всем мире страдают от остеопороза — ослабления костей до такой степени, что падение или даже кашель, могут вызвать переломы. У здоровых людей кости постоянно обновляются — старая костная ткань разрушается и заменяется новой. С возрастом этот цикл нарушается и сводится к потере костной массы, в результате чего они становятся все более пористыми и хрупкими.

Американские исследователи в новой работе показали, что блокирование определенного набора сигналов от клеток гипоталамуса позволяет самкам (но не самцам) мышей необычайно сильно укреплять кости и сохранять их прочность в пожилом возрасте. Обнаружилось это во многом благодаря случайности.

Научная сотрудница лаборатории обнаружила, что генетическое удаление белка рецептора эстрогена в нейронах гипоталамуса заставляет мутантных животных набирать небольшой вес, а также делает их менее активным. Она ожидала обнаружить, что животные просто обрастали жиром или мышечной массой. Чтобы найти источник дополнительного веса, она решила использовать сверхчувствительную лабораторную технику, которая также могла бы выявить изменения в плотности кости. К общему удивлению, обнаружилось, что масса костей у мышей увеличились в 8 раз.

Дальнейшие эксперименты показали, что животные-мутанты сохранили повышенную плотность костной ткани до старости. Нормальные самки мыши начинают терять значительную костную массу к 20-недельному возрасту, но животные с измененным геном сохраняли повышенную костную массу в течение второго года жизни — по меркам мыши, это уже пожилой возраст. Эти результаты подчеркивают двойственную роль эстрогена: он способствует стабильности кости, находясь в крови, однако сдерживает ее рост, когда концентрируется в гипоталамусе.

«Мы предполагаем, что после полового созревания система эстрогенов в женском мозге активно смещает ресурсы от роста костей к таким вещам, как размножение. Это может способствовать более высокому риску ослабления костей у женщин с возрастом»,

— говорит автор исследования Холли Ингрэм.