Можно ли умереть от хурмы

Этот яркий аппетитный фрукт может быть не только вкусным и полезным, но еще и очень опасным.

На юге хурму не снимают с деревьев до первых заморозков, в остальные же регионы ее привозят слегка неспелой. Выбирайте максимально спелые плоды, их выдает полностью высохший "хвостик", тонкая полупрозрачная кожица и более темный, почти коричневый цвет. В такой хурме меньше танинов — дубильных веществ, придающих фрукту вяжущий вкус.

Танины могут спровоцировать спазм гортани, поэтому от незрелых плодов стоит отказаться совсем, а спелых съедать не более одного-двух в день. Кстати, в сушеной хурме танинов практически нет, они "испаряются" вместе с влагой, а значит этот сухофрукт можно есть, не опасаясь за здоровье. Однако не стоит забывать, что в сушеных фруктах больше калорий.

Но спазм гортани не самое страшное, что может случиться. Гораздо опаснее образование фитобезоаров. Мякоть хурмы содержит неперевариваемые волокна, которые могут собираться в плотные комки в желудке. Со временем они становятся все более твердыми, и, если попадают в кишечник, вызывают непроходимость. Последствия могут быть самыми печальными, если человек вовремя не окажется на операционном столе.

Хурма противопоказана пожилым людям, у которых в силу возраста нарушена перистальтика кишечника, а также всем тем, кто перенес полостные операции в любом возрасте. Хирургическое вмешательство провоцирует образование спаек в брюшной полости, которые также нарушают перистальтику.