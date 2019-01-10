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Ученые разработали повязки, не требующие смены 

Агентство «Москва» + ещё 1 16 часов назад
Фото: pixabay.com
Ученые из НИТУ «МИСиС» совместно с чешскими коллегами разработали антибактериальные повязки для перевязки ран, не требующие смены. Об этом сообщает пресс-служба университета.
«Такие кожные повреждения, как ожоги и порезы, требуют антисептической обработки, применения антибиотиков и регулярной смены повязок. Однако лечение не только может иметь побочные эффекты (например, антибиотики при приеме внутрь убивают не только опасные бактерии, но и полезные), оно зачастую и довольно болезненно: при смене повязок нарушается целостность только-только заживших покровов.
Ученые из НИТУ «МИСиС» совместно с чешскими коллегами из Центрально-Европейского технологического института и ряда других университетов разработали биосовместимый перевязочный материал, который способен локально действовать на очаг воспаления, и не требует при этом смены — высвободив антибиотик, повязки сами постепенно растворятся на коже. При необходимости новую повязку можно будет наложить прямо поверх старой», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что потенциально материал можно применять не только для лечения кожных покровов — его также можно использовать в терапии воспалительных заболеваний костей, таких как остеопороз и остеомиелит.
«Ученые продолжают работу над тестированием и улучшением материала: планируется попробовать присоединять и другие антибиотики, например, ципрофлоксацин. Это антибиотик нового поколения, и большая часть видов бактерий еще не выработала к нему устойчивости. Кроме того, планируется повысить эффективность материала за счет создания многослойных образцов: антибиотик, гепарин для уменьшения свертываемости крови в раневой поверхности, и снова антибиотик», — отметили в пресс-службе университета.
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