Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лень может передаваться по наследству 

Аргументы Недели 8 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Ученые выяснили, какие черты человеческого характера могут быть унаследованы. Родители способны передать своим детям такие качества, как лень, сопереживание, стрессоустойчивость и любовь к путешествиям.
Ученым удалось установить, какие качества могут перейти детям по наследству от родителей. В их число входит лень, сообщает HotGEO. Всего за активность человека отвечают 36 генов. Чем большее их количество унаследует ребенок, тем менее ленивым он вырастет.
В этот список входит и любовь к путешествиям, на которую влияет ген DRD4-7R. По данным учёных, он есть лишь у 20% населения планеты. Также к наследуемым чертам характера специалисты относят доброту, стрессоустойчивость, концентрация и даже сопереживание, за которое в ответе гормон окситоцин.
Несмотря на то, что некоторые стороны характера так или иначе обуславливаются генетикой, человеческое стремление воспитать в себе то или иное качество тоже приносит плоды. И наоборот, если не развивать данные природой и родителями задатки, то можно вовсе их потерять.
Аргументы Недели: последние новости
Как новый главврач разваливает головное онкологическое учреждение Москвы Новое российское лекарство от астмы не имеет аналогов в мире Ведутся работы над препаратом,способным сохранить память при болезни Альцгеймера
Комментарии
Новости , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван легкий способ продлить жизнь4
Противница прививок умерла из-за отсутствия прививки
Нейросеть сможет распознать 216 редких заболеваний
Ученые выявили признаки-предвестники инсульта
Почему вредно работать больным
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
11:20
Когда появятся технологии бессмертия
Наука
05:20
Как научиться засыпать мгновенно
ЗОЖ
11:35
Особенности, которые природа подарила единицам
Новости
10:15
Привычки, сильно вредящие почкам
ЗОЖ
05:36
Как сохранить здоровье и молодость
Народная медицина
03:25
Самые сильные боли, которые невозможно вынести
Наука
10:36
Секреты стройности и долголетия японцев
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение