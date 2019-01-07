Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы причины тяги к сладкому и соленому 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые выяснили причину, почему некоторых людей в определенный жизненный период тянет на соленое, горькое и сладкое.
Исследователи выяснили, что дело кроется в дефиците витаминов и минералов в организме. Оказывается, что полакомиться сладостями чаще всего хотят те, кто перенес недавно чрезмерное умственное напряжение. Во время перегрузки начинается активная переработка глюкозы в человеческом организме, поэтому возникает потребность в сахаре.
Любовь же к продуктам с острым вкусом ученые связывают с наличием вредных и токсичных вещества, а также с заболеваниями щитовидной железы и пищеварительными проблемами.
Соленую пишу предпочитают те, кто подвержены стрессу. Нервное напряжение и усталость указывают на инфекционный процесс и недостаток природных минералов. А тем, кто выбирает кислые блюда стоит пройти обследование на заболевания пищеварительного тракта и начать прием пробиотиков, передают Актуальные новости.
Кстати, британские ученые из университета Ньюкасла обнаружили связь между тревогой ожирением и старением.
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые открыли новый способ распознать и атаковать рак Выявлена связь между ожирением и старением Употребление горячего чая и сидячую работу назвали причинами развития рака
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выявлена связь между ожирением и старением
Найден новый способ распознать и атаковать рак5
Ученые нашли связь между чтением и долголетием
Мифы о восстановлении зрения1
Сильные боли, которые нельзя терпеть
Видео
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
05:20
Как научиться засыпать мгновенно
ЗОЖ
11:35
Особенности, которые природа подарила единицам
Новости
10:15
Привычки, сильно вредящие почкам
ЗОЖ
05:36
Как сохранить здоровье и молодость
Народная медицина
03:25
Самые сильные боли, которые невозможно вынести
Наука
10:36
Секреты стройности и долголетия японцев
ЗОЖ
10:21
Как спасти жизнь в критической ситуации
Народная медицина
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение