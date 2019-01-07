Названы причины тяги к сладкому и соленому

Ученые выяснили причину, почему некоторых людей в определенный жизненный период тянет на соленое, горькое и сладкое.

Исследователи выяснили, что дело кроется в дефиците витаминов и минералов в организме. Оказывается, что полакомиться сладостями чаще всего хотят те, кто перенес недавно чрезмерное умственное напряжение. Во время перегрузки начинается активная переработка глюкозы в человеческом организме, поэтому возникает потребность в сахаре.

Любовь же к продуктам с острым вкусом ученые связывают с наличием вредных и токсичных вещества, а также с заболеваниями щитовидной железы и пищеварительными проблемами.

Соленую пишу предпочитают те, кто подвержены стрессу. Нервное напряжение и усталость указывают на инфекционный процесс и недостаток природных минералов. А тем, кто выбирает кислые блюда стоит пройти обследование на заболевания пищеварительного тракта и начать прием пробиотиков, передают Актуальные новости.

Кстати, британские ученые из университета Ньюкасла обнаружили связь между тревогой ожирением и старением.