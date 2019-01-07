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Выявлена связь между ожирением и старением 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Британские ученые из университета Ньюкасла обнаружили связь между тревогой ожирением и старением.
Как отмечается в исследовании, процесс старения человеческого организма ускоряется от ожирения, а тревожные эмоции возникают от старения.
Ученые провели эксперимент на грызунах и выяснили, что у мышей, имеющих больше жировых клеток в области головного мозга, которая контролирует тревогу, было увеличено количество стареющих клеток. Исследователи назвали эти элементы зомбиклетками. Примечательно, что они не погибают, но и не выполняют нормальные функции клетки. Все эти процессы усиливают тревожность.
Сенолитические препараты помогли экспертам очистить клетки и выяснилось, что тревожное поведение снижается. При этом исследователи заявили, что необходимо провести ряд исследований, чтобы выяснить насколько новые препараты эффективны и безопасны, передает Science Daily.
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