Созданы биоразлагаемые лечебные линзы 

Исследователи из Национального автономного университета Мексики (UNAM) разработали новые биоразлагаемые контактные линзы для лечения воспалительных заболевания глаз.
Они более эффективны, чем капли, так как под действием слез и температуры постепенно растворяются, высвобождая лекарства для борьбы с заболеваниями, которые могут вызвать слепоту, если их не лечить должным образом. Изобретение команды фармацевтов из факультета высших исследований UNAM фактически является глазными каплями, заключенными в твердую форму контактных линз.
Основным заболеванием, с которым борется биоразлагаемый продукт, является увеит — воспаление сосудистой оболочки. Оно становится причиной ухудшения зрения и слепоты примерно в 25% случаев. Причинами возникновения увеита могут стать различные инфекции, инородные тела, условия окружающей среды и чрезмерное использование электронных устройств.
Помимо новых форм средств лечения, ученые разрабатывают и новые способы их выявления. Изобретатели IBM недавно представили прототип первого ногтевого датчика для мониторинга и анализа состояния здоровья человека, а также прогрессирования заболеваний.