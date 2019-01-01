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Созданы биоразлагаемые лечебные линзы 

BitCryptoNews 3 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Исследователи из Национального автономного университета Мексики (UNAM) разработали новые биоразлагаемые контактные линзы для лечения воспалительных заболевания глаз.
Они более эффективны, чем капли, так как под действием слез и температуры постепенно растворяются, высвобождая лекарства для борьбы с заболеваниями, которые могут вызвать слепоту, если их не лечить должным образом. Изобретение команды фармацевтов из факультета высших исследований UNAM фактически является глазными каплями, заключенными в твердую форму контактных линз.
Основным заболеванием, с которым борется биоразлагаемый продукт, является увеит — воспаление сосудистой оболочки. Оно становится причиной ухудшения зрения и слепоты примерно в 25% случаев. Причинами возникновения увеита могут стать различные инфекции, инородные тела, условия окружающей среды и чрезмерное использование электронных устройств.
Помимо новых форм средств лечения, ученые разрабатывают и новые способы их выявления. Изобретатели IBM недавно представили прототип первого ногтевого датчика для мониторинга и анализа состояния здоровья человека, а также прогрессирования заболеваний.
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