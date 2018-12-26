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За какие медицинские услуги вы не должны платить 

Провинция.ру 5 часов назад
Фото: depositphotos
Министерство здравоохранения России опубликовало на своем сайте памятку о том, на какие виды бесплатной медицинской помощи могут рассчитывать россияне в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В документе указаны четыре вида медицинской помощи, которая оказывается бесплатно.
Во-первых, это первичная медико-санитарная помощь, оказываемая медицинскими работниками со средним образованием (фельдшеры, акушеры), участковыми терапевтами и педиатрами, а также врачами-специалистами.
Во-вторых, это специализированная медицинская помощь, которая оказывается в стационарных условиях врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий.
Третьим и четвертым пунктами значатся высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения, и скорая медицинская помощь, которая оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, которые требуют срочного медицинского вмешательства.
В памятке также указано, что россияне не должны платить за следующие услуги: медицинская реабилитация, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), различные виды диализа, химиотерапия при злокачественных заболеваниях, профилактические медицинские осмотры, диспансеризация.
Кроме того, в соответствии с законодательством бесплатными являются оказание медицинских услуг, назначение и применение в стационарах лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших, назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.
Если в госпитализации нуждается ребенок до четырех лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется и одному из его родителей или законных представителей. При отсутствии возможности диагностического исследования в каком-либо медицинском учреждении транспортировка стационарных пациентов в другие учреждения также является бесплатной.
В сентябре 2016 года вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ сообщала, что правительство разрабатывает законопроект о частичном софинансировании гражданами госрасходов на бесплатную медицинскую помощь в рамках введения так называемого налога на тунеядство.
Тогда в правительстве заявили, что российское законодательство позволяет россиянам не работать, но так как безработные или те, кто работает неофициально, не платят страховые взносы, в том числе в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), то они не должны получать медицинские услуги абсолютно бесплатно.
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Новости , Ольга Голодец , Минздрав РФ
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