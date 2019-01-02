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Тест: мнение врачей или миф о здоровье? 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Все чаще появляются новости о том, что что-то, о чем мы прежде думали как о полезном, оказывается опасным для здоровья. И, соответственно, наоборот. Например, еще вчера ученые не давали кофе никакого шанса, называя его ужасно вредным для любого человека, а теперь пришли к выводу, что напиток вполне себе полезен: укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Не так давно считалось, что нельзя есть больше пары яиц в неделю, "потому что холестерин", а теперь яйца объявлены чуть ли не одним из самых полезных продуктов, и все ограничения по их количеству в рационе сняты диетологами.
Пока ученые продолжают свои исследования, нам необходимо учиться ориентироваться в мире постоянно обновляющейся информации. Насколько хорошо это удается именно вам?
Новости , Тесты
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