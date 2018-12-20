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Ученый рассказал о реальных причинах рака 

Инвест-Форсайт 6 часов назад
Фото: Инвест-Форсайт
Заразность рака, о которой заговорили в последнее время, является одним из многих околомедицинских мифов, заявил эксперт-онколог, главный врач «Европейской клиники» Андрей Пылёв. Об этом сообщает портал Naked Science.
Напрямую заразиться раком, общаясь с больным человеком, нельзя. Это теоретически возможно только при прямой пересадке пораженных клеток от донора, поясняет специалист. Такие случаи бывали, причем в некоторых из них иммунная система побеждала пересаженные раковые клетки. Однако действительно существуют заразные заболевания, которые могут запустить развитие рака. Ученые называют их вирус-ассоциированными опухолями. Среди них вирус папилломы человека и бактерия Helicobacter pylori.
Употребление красного мяса и производных продуктов (колбасы, консервы и т.д.) не повышает риск рака существенно, как утверждается рядом источников. Ежедневное употребление более 100 граммов таких продуктов может лишь незначительно увеличить вероятность возникновения колоректального рака (рака кишечника).
Неуравновешенная психика, обиды, стресс и другие психологические факторы напрямую не влияют на рак. Они могут лишь привести к неправильному образу жизни — курение, переедание, которые, в свою очередь, повышают вероятность онкологических заболеваний.
Тезис о том, что раньше люди не болели раком, также является мифом. «Заметность» этого заболевания связана с увеличением продолжительности жизни: у 77% людей опухоли возникают после 55 лет. Также ученым известно, что развитие рака начинается в одной клетке. Затем она размножается, зараженные клетки становятся устойчивыми к процессу программируемой клеточной гибели, то есть становятся «бессмертными». Эти процессы иногда занимают годы, поэтому важно диагностировать заболевание на ранней стадии.
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