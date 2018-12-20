Как побороть дневную сонливость

Наступила самая темная астрономическая неделя года. 22-го декабря — зимнее солнцестояние. В этом году добавляется полнолуние, еще и циклон накрыл Новосибирскую область. Ультрафиолета и витамина D мы получаем все меньше, а спать хочется все больше.

«Я ночью не работаю, только днем. На ночь еду домой, отдыхаю». Таксист Олег Ломако за рулем уже 30 лет. За это время менялись правила, схемы проезда, цены на бензин. Неизменным оставалось одно — желание выспаться.

Пробок все больше, водители от светофора до светофора клюют носом, а для таксиста движение — жизнь. И чтобы сделать план, приходится проводить за рулем по 20 часов в сутки. Правда, не всем: «Это могут молодые. Кто постарше, так не работает, конечно — тяжело».

С этим согласны и врачи-сомнологи. Тяжело и тем, кто работает от звонка до звонка, и тем, у кого нет нормы. Солнца не видим даже в полдень — над Сибирью снежные тучи. А тут еще и полнолуние. Думаете, если после обеда клонит в сон — это усталость? Как бы не так. Это болезнь, которая так и называется — «дневная сонливость». Еще один симптом — храп по ночам.

«Это может быть синдромом апноэ, то есть остановки дыхания во сне. А потом и инсульт может случиться, и отключение головного мозга», — говорит невролог-сомнолог Ксения Доронина.

В темное время года особенно важным становится питание. Есть нужно часто, но помалу. И восполнять нехватку витамина D. Недаром якуты и ханты запасают на зиму строганину. «Сейчас нужно питаться калорийными продуктами, потому что иначе сибирский человек не выживет», — рекомендует врач-инфекционист Юлия Грибанова.

Если не хватает солнечного света, нужно добавлять искусственное освещение. Дневные лампы не дадут ультрафиолета, но помогут сохранить бодрость. А вечером лучше книжку почитать — это совет от доктора. При этом зимой жаворонки чувствуют себя лучше, чем совы.

«После 21 часа желательно не включать громко телевизор и музыку, свет должен быть приглушенным. Информации, особенно тревожной, должно поступать немного. При условии, что человек засыпает в 22-23 часа, подъем утром должен быть в одно и то же время», — говорит кандидат медицинских наук Ольга Доронина

Обязательны прогулки во время рабочего дня. Хоть на пять минут, но несколько раз выходите из офиса. Глаз все равно ухватит ультрафиолет, даже из-за туч, а легкие проветрятся. И хотя уже к выходным опять придут морозы, зато день начнет прибавляться. Весна придет.