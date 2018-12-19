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Названо неожиданное условие долгой жизни 

Lenta.ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что две X-хромосомы, присутствующие в клетках самок млекопитающих, способствуют высокой продолжительности жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.
Исследователи вывели генетически модифицированных мышей с ХХ хромосомами и ХY хромосомами, при этом в обеих группах были как грызуны с яичниками (женские гонады), так и с яичками (мужские гонады). Этого удалось добиться, внедряя в клетки мышей с двойным набором женских хромосом ген Sry, в норме находящийся на Y-хромосоме и участвующий в формировании мужских половых органов. Ген у лабораторных животных располагался на неполовой хромосоме (аутосоме).
За состоянием мышей следили в течение нескольких лет, пока все они не умерли или не достигли возраста 30 месяцев. Хотя все испытуемые животные находились в одинаковых условиях, грызуны с XX хромосомами жили, в среднем, дольше, чем те, что имели Y-хромосому. Кроме того, сочетание женских гонад и двойного набора женских половых хромосом еще больше продлевало жизнь.
По словам ученых, гормоны, вырабатываемые железами самок, способствует долголетию, влияя на определенные биохимические пути в течение всей жизни мышей. Так, мыши с женскими хромосомами и яичниками имели преимущество, начиная с возраста в 21 месяц. Грызуны с ХХ хромосомами и мужскими гонадами избегали преждевременной смерти, однако в старости умирали так же часто, как и полноценные самцы.
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