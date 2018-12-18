Учёные вторглись в ДНК свиней и коров

Институт Рослина в Эдинбургском университете в Шотландии прибегнул к редактированию генов для удаления небольшой части ДНК свиньи. Это было сделано из благих побуждений — чтобы предотвратить распространение опасного заболевания у молодых свиней. Примерно в это же время в Калифорнийском университете коровам имплантировали генетически изменённые эмбрионы, чтобы увеличить поголовье бычков. Но готово ли общество есть генетически модифицированное мясо?

Ученые используют редактирование генов для создания нового поколения сельскохозяйственных животных, устойчивого к болезням и способного быстро набирать вес. Изменение ДНК животного — относительно новая практика для человечества. Её конечный итог — генномодифицированное мясо на тарелках у тех, кто не захотел или не смог стать вегетарианцем.

Вмешательство в ДНК Свиньи

Учёные участвуют в ряде проектов, которые могут преобразовать сельскохозяйственную промышленность. В Эдинбургского университете использовали редактирование генов для удаления небольшой части ДНК свиньи. Задачей генетиков было получить особей, которым не страшен свиной репродуктивный и респираторный синдром (PRRS) — весьма распространённое заболевание домашнего скота, которое вызывает проблемы с дыханием, а затем и смерть животных. Этот недуг наносит в настоящее время миллиардные убытки, и удаление участка ДНК может оказаться чрезвычайно полезным.

«Все животные после редакции генов останутся свиньями… но с крошечным отрезанным участком ДНК, — рассказала Би-би-си руководитель исследования, доктор Кристин Тейт-Буркард. —Главное, что сделает эта правка — принесет пользу благополучию животных, избавив их от разрушительной болезни».

Генетическое редактирование передаётся по наследству, и теоретически в долгосрочной перспективе полностью искоренит болезнь.

Коровы

В Соединенных Штатах коровам были имплантированы эмбрионы, генетически отредактированные таким образом, чтобы рождались только бычки. Такая практика может полностью трансформировать эту отрасль животноводства, поскольку бычки набирают вес более эффективно, чем тёлки, пишет Washington Post . Кроме того, Калифорнийский университет добился рождения пяти особей без рогов — и это тоже результат вторжения в ДНК. Полное отсутствие рогов — забота не о людях, а о коровах: фермеры в Штатах частенько берутся изымать у этих сельскохозяйственных животных рога, и зачастую это весьма болезненный и удручающий процесс. В Великобритании обезроживание называется «disbudding» и заключается в выжигании рогового бугорка раскалённым железом.

Стейки Франкенштейна

Дженнифер Кузьма, содиректор Центра генной инженерии и общества при Государственном Университете Северной Каролины, вынуждена была констатировать: опросы показывают, что люди довольны генной модификацией животных ещё меньше, чем применением тех же биотехнологией у растений.

Несмотря на то, что технология уже используется, по обе стороны Атлантики всё ещё ведутся публичные дебаты по поводу правил, которые должны быть приняты на производстве, а также о том, как всё это будет воспринято широкой общественностью. Критики убеждены, что вторжение в ДНК не избавит свиней и коров от болезней полностью. Есть и другие способы решить эти проблемы. Например, наличие более качественных условий для жизни свиней одновременно снижает и риск развития заболеваний.

Кроме того, есть и другой, не менее инновационный путь: некоторые компании стремятся найти способ получения мяса без убийства животных. Так, биотехнологическая фирма Aleph Farms утверждает, что нашла способ производства мяса с той же текстурой, что и настоящего. Им даже удалось сделать стейк размером с банковскую кредитку, после чего сотрудники смогли приготовить и съесть его.

Посягательство на гены человека

В прошлом месяце китайский исследователь д-р Хэ Цзянькуй заявил, что создал первых в мире генетически модифицированных людей. Младенцы по имени Лулу и Нана родились в начале ноября и обладают устойчивостью к ВИЧ-инфекции и вирусу СПИДа. Учёный работает в Южном научно-техническом университете в Шэньчжэне. Именно в стенах этого заведения он изменил эмбрионы семи пар, проходивших курс лечения от бесплодия. Одна из семи женщин благополучно перенесла беременность и родила двух девочек. Цель Цзянькуя, по его словам, состояла не в том, чтобы вылечить или предотвратить наследственное заболевание, а в том, чтобы попытаться наделить эмбрионы некой новой чертой, которая есть лишь у очень немногих людей — способностью противостоять ВИЧ. Независимого подтверждения научной работе доктора нет, да и сама работа не была опубликована в научных журналах, где была бы проверена другими экспертами.

News.ru уже писал о пытливом китайском учёном и о том, что он был вынужден раскаяться в своих экспериментах — по крайней мере, он взял паузу из-за обрушившейся на него критики. Привнесение нового свойства путем редакции молекулы ДНК, действительно, не совсем обычный шаг. Чаще учёные стремятся избавить будущего младенца от наследственной болезни, проводя так называемый «ремонт мутации», о чём наш портал также уже сообщал.