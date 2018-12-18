Как свекольный сок помогает омолодить мозг

О пользе свеклы, и в частности сока этого овоща знали еще древние целители. Например, Гиппократ довольно часто рекомендовал своим пациентам свеклу в качестве лекарства. Даже современные ученые с каждым годом находят все новые и новые удивительные свойства свекольного сока.

Омоложение мозга

Свекольный сок способен восстановить мозг пожилого человека до состояния 30-35-летнего. В этом убедились американские ученые из университета Уэйк-Форест, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Gerontology». Как выяснилось, процесс омоложения мозга происходит во время фитнесс-тренировок. В эксперименте участвовали 26 человек старше 55 лет. Все они страдали от повышенного давления. Испытуемых разделили на 2 группы. Одни регулярно занимались физкультурой и пили настоящий свекольный сок, другие также выполняли упражнения, но употребляли подкрашенную воду с вкусовыми ароматизаторами.

В итоге у участников обеих групп работа мозга улучшилась. Однако наиболее высоких результатов достигли те, кто пил свекольный сок, а не плацебо. Нервные клетки в их мозге стали настолько активны и образовали такое количество связей, которые являются характерными лишь для людей до 35 лет. Исследователи объяснили подобные результаты тем, что свекольный сок способствует выработке молекул монооксида азота, который регулирует сужение и расширение сосудов. Благодаря этому свойству, мозг пожилых участников опыта обогатился кислородом.

Восстановление мышц

Ученые одного из британских университетов (Northumbria University) доказали, что свекольный сок помогает восстанавливать мышцы, увеличивать выносливость и снимать воспаление. Об этом эксперименте пишет европейское издание «EJAP». В данном исследовании принимали участие 30 человек в возрасте до 18 до 28 лет. Все они занимались физическими упражнениями более 2-х раз в неделю. При этом некоторые из них пили чистый свекольный сок, другие — плацебо.

Когда исследование подошло к концу, стало ясно, что результаты физической активности тех, кто употреблял свекольный сок на 18% выше, чем у тех, кто пил плацебо. Сок увеличил выносливость испытуемых и значительно снизил боль в мышцах. Поэтому ведущий научный сотрудник университета Том Клиффорд уверен в том, что свекольный сок прекрасно подойдет людям, только начинающим заниматься фитнессом.

Борьба с онкологией

Исследователи убедились и в эффективности употребления свекольного сока в борьбе с онкологическими заболеваниями. Так результаты одного из таких изысканий были опубликованы еще 7 лет назад в издании «Anticancer Agents». Ученые сравнили препарат адриамицин, который используется для лечения некоторых видов рака, с обычным свекольным соком. Оказалось, что данное лекарство очень похоже на вещество, содержащееся в свекле. Это вещество называется бетаин. Всего за 7 дней, в течение которых подопытные животные пили свекольный сок, рост злокачественных опухолей в их организмах замедлился на более чем 12%.

Указанные результаты подтверждаются и другими исследованиями. Например, журнал «Journal of Agricultural and Food Chemistry» сообщает, что бетаин уменьшает скорость развития раковых клеток в печени, в желудке, в легких, в кишечнике и в яичках.

Диагностика недугов

Но и это еще не все свойства свекольного сока. Известный медик Иван Неумывакин утверждал, что с помощью этого овощного сока можно даже определить зашлакованность организма. Данный метод он описал в своей книге «Эндоэкология здоровья». Для того, чтобы выяснить насколько «засорено» наше тело, согласно Неумывакину, необходимо выпить 1-2 столовые ложки свекольного сока. Если моча после указанной процедуры приобретет буроватый оттенок, значит, как утверждал Иван Павлович, печень и кишечник не справляются со своими функциями, не нейтрализуют токсины, которые попадают в кровь, и тем самым отравляют другие органы и системы.