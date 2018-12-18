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Врачи рекомендуют мужчинам носить термобелье в мороз 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Москва24
В мороз гражданам рекомендуется надевать термобелье, чтобы избежать переохлаждения, сообщил врач общей практики поликлиники №8 департамента здравоохранения Василий Фролов.
По его словам, от холода надо защищать все участки тела, иначе мужчины могут заработать простатит, а женщины — цистит.
"Самый чувствительный мужской орган — простата. Она моментально реагирует на переохлаждение, в результате чего возникает простатит. У женщин высока вероятность цистита или воспаления придатков", — цитирует его Агентство "Москва".
Фролов, подчеркнул, что эти заболевания опасны сами по себе, но еще хуже, что после них могут возникнуть негативные последствия.
Переменная облачность и до 13 градусов мороза ожидаются в столичном регионе во вторник, 18 декабря. Ночью столбики термометров опустят до 23 градусов мороза.
Днем в Москве ожидается -12… -10 градусов, ночью — от -15 до -13 градусов. Также ожидается южный ветер скоростью 3–8 метров в секунду. Столичный регион находится вблизи центра мощного скандинавского антициклона. По прогнозам синоптиков, температура в Москве в ближайшие дни будет на 5 градусов ниже климатической нормы.
Такие мощные антициклоны формируются в столичном регионе раз в 13 лет и длятся, в среднем, около 9 дней.
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