Выявлена новая опасность недосыпа

Ученые Кельнского университета (Германия) пришли к выводу, что человек, страдающий от недостатка сна, более склонен употреблять вредную пищу и иметь лишний вес. Об этом сообщается в пресс-релизе на Eurekalert!.

В исследовании приняли участие 32 человека в возрасте 19-33 лет. Добровольцам были проведены две сессии функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) с промежутком в одну неделю. Вечером, перед сканированием мозга, испытуемые пообедали, после чего они либо пошли домой спать, либо провели бессонную ночь в лаборатории. Наутро специалисты оценили аппетит добровольцев, которые приняли участие в специальном аукционе, в ходе которого они торговались за возможность получить еду или несъедобную вещь.

Сначала участники оценивали максимальную сумму денег, которую они готовы были отдать за ту или иную еду или вещь. Во время сканирования добровольцам показывали изображение предмета (съедобного или несъедобного), который они должны были выбрать или отвергнуть в течение двух секунд. При этом участникам показывалась средняя стоимость предмета, рассчитанная на основе цен, предложенных всеми участниками. После сканирования участники получали предмет по более низкой цене, если предложенная им цена была выше, чем случайно сгенерированная компьютером.

Оказалось, что потеря сна повышает субъективную ценность пищи по сравнению с несъедобными вещами. В то же время в мозге была выявлена повышенная активность в миндалевидном теле, отвечающем за принятие решений, и гипоталамусе. По словам ученых, это указывает на повышение риска переедания и ожирения.