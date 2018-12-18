Генетики выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Продолжительная жизнь женщин может быть связана не с их более "трезвым" подходом к жизни, а с наличием дополнительной копии гена, замедляющего старение. К такому выводу пришли генетики, опубликовавшие статью в журнале Aging Cell.

"Мы давно задумываемся о том, почему женщины живут дольше мужчин. Многие люди думают, что у этого различия между полами есть эволюционные корни. В частности, продолжительная жизнь позволяет женщинам дольше ухаживать за своим потомством и внуками", — заявила Дена Дубал (Dena Dubal) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

По статистике ВОЗ , средняя продолжительность жизни человека на сегодняшний день составляет 71 год. Во всех странах мира, от самых бедных государств Африки и до богатейших стран Европы, продолжительность жизни женщин стабильно остается выше, чем у мужчин — 73 года против 68 лет.

Что интересно, эта зависимость, как недавно выяснили антропологи, одинаково ярко проявляется как среди народов, "застрявших" в первобытно-общинном строе, так в цивилизованных странах. Причиной этого традиционно считается то, что мужчины более склонны к риску, ожирению, употреблению алкоголя, табака и наркотиков, из-за чего они более подвержены болезням сердца и сосудов.

Дубал и ее коллеги выяснили, что этот "разрыв между полами" задается не только социальными, но и генетическими факторами, наблюдая за жизнью четырех групп крайне необычных мышей с модифицированной ДНК.

Ученые, как отмечает Дубал, давно подозревают, что многие различия в работе мозга и других органов мужчин и женщин могут быть связаны с тем, как работают и устроены половые хромосомы.

Дело в том, что "мужская" Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов. Ее можно вообще удалить из генома, перенеся несколько критически важных участков ДНК, необходимых для запуска программы развития зародыша, в другие сегменты генома.

В свою очередь, женская X-хромосома критически важна для жизни и слабого, и сильного пола, и нарушения в работе ее генов обычно заканчиваются фатально. Эти особенности половых хромосом натолкнули Дубал и ее команду на мысль, что долголетие женщин может быть связано с "лишней" X-хромосомой.

Руководствуясь этой идеей, ученые вырастили четыре группы самцов и самок. Половина из них обладала "неправильным" набором хромосом — ученые смогли вырастить как самцов с XX-хромосомами, вставив в их ДНК недостающие фрагменты Y-хромосомы, так и создать "трансгендерных" самок с XY-набором.

Последующие три года биологи потратили, наблюдая за тем, как долго жили эти грызуны. Эти опыты показали, что продолжительность жизни зависела по большей части не от пола животного, а от набора хромосом.

И "неправильные" ХХ-самцы, и нормальные ХХ-самки жили дольше, чем XY-самки и самцы. Что интересно, "лишняя" Х-хромосома защищала самцов от смерти несколько слабее, чем самок. Это может говорить о наличии каких-то гормонов и других сигнальных молекул в яичниках представительниц слабого пола, продлевающих жизнь и замедляющих старение.

Все это говорит о том, что женское долголетие объясняется не только социальными и поведенческими различиями между полами, но и различными генетическими факторами, суть и роль которых еще только предстоит изучить.