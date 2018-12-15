За лечением онкобольных будут следить пристальнее

Снизить смертность от рака позволят не только очевидные меры, вроде переоборудования онкоцентров и повышения квалификации врачей, но и методы, которым пока что должного внимания не уделяется. К примеру — расширение национального календаря прививок. Как помочь пациентам со злокачественными заболеваниями, депутаты и сенаторы обсудили в пресс-центре « Парламентской газеты ».

Как выявить онкологию на ранней стадии

Росздравнадзор приводит неутешительную статистику: в 2018 году смертность от новообразований в России увеличилась. За семь месяцев этот показатель составил 202,1 на 100 тысяч населения, и это на 3,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бороться за продолжительность жизни онкобольных россиян в Минздраве готовы разнообразными методами — от повышения квалификации медиков, чтобы они могли вовремя распознать болезнь, до внедрения системы контроля за тем, как проходит лечение пациентов.

«При этом очень важно — и это будет делаться — повышать специализацию не только онкологов, но и врачей общей практики, педиатров, терапевтов, — подчеркнула сенатор Татьяна Кусайко . — Они должны иметь базовый набор знаний, который позволит заподозрить онкологию на ранних этапах, и направить человека к специалистам, чтобы ему была своевременно оказана помощь».

Как рассказали в Минздраве, в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи впервые появился норматив по профилю «онкология». Согласно документу, сроки ожидания диагностических мероприятий у пациентов со злокачественными новообразованиями сокращены в два раза — с 30 дней до 14. Также в программу внесены положения для раннего выявления онкозаболеваний: запланированы переоборудование онкодиспансеров, подготовка врачей по этому профилю, создание центров амбулаторной онкологии. Кроме того, в Минздраве обещают ужесточить контроль за применением единого порядка оказания помощи онкобольным по всей стране. Вести его будут страховые медицинские организации, территориальные фонды ОМС, органы управления здравоохранением субъектов Федерации и Росздравнадзора.

Средства на борьбу с онкологией выделяются существенные. «Если на весь приоритетный проект „Здравоохранение“ на предстоящий шестилетний период выделено один триллион 366 миллиардов рублей, то почти половина этих средств пойдёт на онкологическую программу», — сообщил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян

Главная «ставка» в борьбе с онкологией делается на профилактику и раннее выявление болезни. «Все мы понимаем, что чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем больше шансов достигнуть длительной ремиссии», — отметил сенатор.

По словам Игоря Каграманяна, перед системой здравоохранения стоит задача добиться того, чтобы хотя бы 68 процентов онкологических заболеваний выявлялись на I и II стадиях. И к этому показателю страна уже движется: если ещё лет семь лет назад соотношение выявления онкологии на ранних и поздних стадиях составляло 50 на 50 процентов, то сейчас на ранних стадиях выявляется примерно 56 процентов онкологических заболеваний.

Действенной мерой раннего выявления онкологии стала система диспансеризации, считает Игорь Каграманян. Чтобы сделать её возможной для 100 процентов россиян, в законодательство внесли поправки, обязывающие работодателей предоставлять сотрудникам один день оплачиваемого отпуска для посещения врачей. Россияне предпенсионного возраста получат на эти цели два дня. «Сейчас перед медицинскими организациями поставлена задача сделать так, чтобы прохождение диспансеризации было максимально удобным, и обойти врачей можно было бы в сжатые сроки», — сказал Игорь Каграманян.

Со своей стороны, власти рассчитывают на то, что граждане тоже будут внимательней относиться к собственному здоровью. «В мире практически нет государств, где пройти диспансеризацию можно бесплатно, — констатировал сенатор. — Наше государство такую возможность предоставляет. Этим нужно пользоваться»

Действенной мерой профилактики могло бы стать включение в национальный календарь прививок от вируса папилломы человека (ВПЧ), ведь 90 процентов случаев рака шейки матки у женщин связаны именно с этой инфекцией. Пока что решение на этот счёт в Правительстве не принято, признала Татьяна Кусайко. Однако рассмотреть такую возможность чиновникам, бесспорно, стоит, считает она.

Онкобольных внесут в регистр

Ещё одним новшеством станет создание регистра онкобольных — его разработку анонсировала глава Минздрава Вероника Скворцова . По её словам, в этой системе будет отображаться «дорожная карта» ведения пациента в соответствии с его диагнозом и клиническими протоколами.

«Кроме того, такой регистр позволит чётче планировать средства, которые необходимо выделять на помощь пациентам с онкологическими заболеваиями в каждом регионе, — уверен член Комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев. — Например, в Комитете Госдумы по охране здоровья мы вплотную занимаемся вопросами оказания паллиативной помощи, представители общественных организаций называют нам цифру по потребности пациентов в обезболивании, и эта цифра в четыре раза превышают ту, которую нам даёт Министерство здравоохранения. Естественно, после создания регистра пациентов такие разночтения останутся в прошлом, и мы сможем чётко определить, какова реальная потребность в том же обезболивании».

По словам Игоря Каграманяна, регистр позволит не только знать о каждом пациенте с онкологией, но отслеживать, «что с ним происходит». В частности, в системе можно будет увидеть, вовремя ли началось лечения, насколько своевременно и правильно оказана помощь, сколько ему провели курсов химиотерапии, каким образом проводится дальнейшее лечение человека после выписки из онкологического стационара