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В России обеспокоились числом кесаревых сечений 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российский Минздрав поддержал резолюцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сокращении числа кесаревых сечений при родах и выступил против необоснованного проведения этой операции, сказала ТАСС директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
По данным ведомства, сейчас на четыре роженицы приходится один случай кесарево сечения. «У нас сейчас около 23 процентов», — уточнила Байбарина. Всего ежегодно в стране регистрируется более 1,6 миллиона родов.
Она отметила, что медиками и чиновникам надо не гнаться за снижением или увеличением показателей, а делать все в интересах женщины и ребенка. «Сейчас, когда женщина рожает один, два, редко три раза, то ценность каждого ребенка возрастает неизмеримо. У нас сейчас смертности от родовой травмы нет», — подчеркнула Байбарина.
Ранее ВОЗ высказала озабоченность увеличением количества кесаревых сечений при родах: за последние 15 лет в некоторых европейских странах этот показатель увеличился почти вдвое. Организация призвала сократить число таких случаев без медицинских показаний.
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