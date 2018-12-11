Ученые рассказали о «заразности» рака

Онкологические заболевания имеют природу, в корне отличную от инфекционных и вирусных болезней. Так что разговоры о "заразности" рака несостоятельны, заявляют медики.

Злокачественные клетки не приживутся, даже если их насильно подсадить в чужой организм. Заявления о том, что онкологическим заболеванием можно заразиться — абсолютный бред, заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии РАМН Евгений Черемушкин.

"Вы понимаете, что онкологические заболевания не являются заразными, потому что у них совсем другая природа. Это генетические изменения, которые сопровождаются тем, что иммунитет не распознает неконтролируемые клеточные деления", — цитирует кандидата медицинских наук Life.ru.

Тем временем Следственный комитет организовал проверку после сообщений о том, что жители одного из домов на юго-западе Москвы собирают подписи за выселение больных раком детей. Ранее проверку этих сведений назначила московская прокуратура.

Ранее сообщалось, что жительница одного из домов Москвы собирает подписи за выселение семей с больными раком детьми из квартиры, арендованной благотворительным фондом. Женщина уверена, что рак является заразным заболеванием, в связи с чем она отправила петицию в Роспотребнадзор