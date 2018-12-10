Врачи помогут бороться с ожирением бесплатно

Эксперты, входящие в Общество бариатрических хирургов России, начали разработку рекомендаций по лечению заболеваний, вызванных ожирением. В частности, обсуждается инициатива ввести на государственном уровне специальные квоты, которые помогут людям, страдающих ожирением и диабетом 2-го типа, получить бесплатную медицинскую помощь. Об этом сообщают «Известия».

Этот вопрос обсудили на конференции «Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений». Выделенные квоты позволят тяжелобольным пациентам пройти лечение в специализированных российских клиниках бесплатно.

Специалисты отмечают, только комплексный подход поможет в борьбе с ожирением. Важно не только скорректировать питание и вести активный образ жизни, но и следовать рекомендациям эндокринолога, диетолога, психолога и хирурга.