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Врачи помогут бороться с ожирением бесплатно 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Эксперты, входящие в Общество бариатрических хирургов России, начали разработку рекомендаций по лечению заболеваний, вызванных ожирением. В частности, обсуждается инициатива ввести на государственном уровне специальные квоты, которые помогут людям, страдающих ожирением и диабетом 2-го типа, получить бесплатную медицинскую помощь. Об этом сообщают «Известия».
Этот вопрос обсудили на конференции «Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений». Выделенные квоты позволят тяжелобольным пациентам пройти лечение в специализированных российских клиниках бесплатно.
Специалисты отмечают, только комплексный подход поможет в борьбе с ожирением. Важно не только скорректировать питание и вести активный образ жизни, но и следовать рекомендациям эндокринолога, диетолога, психолога и хирурга.
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