Боль в позвоночнике вызывает стресс и фригидность

Катя — бухгалтер. Весь день она сгибается над клавиатурой компьютера, а вечером без задних ног приходит домой. Побаливает спина, и сил на что-то, кроме работы, уже не хватает. Жизнь ее похожа на «день сурка»: работа — дом, работа — дом. Бывает, Катя раздражается и срывает злость на муже. Она все планирует заняться спортом и поступить на профессиональные курсы, но никак не начнет.

Катя думает, что она ленивая, слабая, и вообще, во всем виноват стресс. Она даже не догадывается, что главная причина ее бед — больной позвоночник. Каждый день ее позвоночник подвергается чрезмерной нагрузке. И вот результат: хроническая усталость, стресс, апатия и раздражительность.

Катя, «почини» позвоночник и появятся силы, чтобы менять жизнь.

Алена — администратор в салоне красоты. Она мало двигается и всегда носит высокие каблуки. К концу рабочего дня у нее частенько болит поясница. Она тоже сталкивается с апатией и хронической усталостью, но больше ее беспокоит другое. У Алены низкая сексуальная чувствительность. Подруги с восторгом рассказывают, какой сказочной может быть близость, а Алена с завистью вздыхает. В женском журнале она прочитала, что все дело в мыслях и самоощущении. Теперь Алена копается в себе и мучительно пытается понять, что с ней не так.

На самом деле, причина ее бед — остеохондроз поясничного отдела.

К счастью, эту проблему можно решить, если вылечить позвоночник.

У программиста Артема развился остеохондроз шейного отдела. Из-за этого у него нарушено мозговое кровообращение. За последний год упало зрение и снизилась скорость мышления. Пол дня на работе он тратит, чтобы сконцентрироваться. Иногда у него возникает ощущение, что на голову надели скафандр, который глушит все сигналы внешнего мира. Устает страшно, и болит голова.

Артем мечтает разработать приложение для смартфонов и разбогатеть. У него есть крутые идеи, но сил на собственные проекты не хватает: мозг итак еле справляется с нагрузкой.

Как и наши предыдущие герои, Артем не догадывается, что жизнь ему портит больной позвоночник.

Такую историю можно рассказать чуть ли не о каждом втором жителе нашей страны. По данным статистики Всемирной Организации Здравоохранения, от заболеваний позвоночника страдает 80% населения. Офисные сотрудники, спортсмены, грузчики, водители, люди с избыточным весом, беременные женщины — все в группе риска.

Правда, мало кто осознает, какую роль здоровье позвоночника играет в жизни человека. Между тем, плохое настроение, стресс, апатия, лень — все это может быть симптомами патологий позвоночника.

Однако страшно не это. Настоящую дрожь вызывают те последствия, к которым может привести простая боль в спине. Малейшее смещение позвонков способно пережать нервный корешок или кровеносный сосуд. Без нормального кровотока окружающие ткани недополучают питательных веществ. Развиваются отек, воспалительные явления. Со временем в круг болезни вовлекаются другие органы. Если болезнь не лечить, она развивается. Появляются грыжи, протрузии и серьезные боли в спине и конечностях.

Раньше вылечить позвоночник было сложно. Технологический процесс все изменил. Изобретение роботов, лазеров, разработки космической отрасли перевернули медицину. Теперь операция — не единственный выход в борьбе с тяжелыми заболеваниями позвоночника. В муниципальных поликлиниках пока придерживаются устаревшего лечения. Но есть центры, которые делают современные технологии доступными для российских жителей.

Роботизированная система для вытяжения позвоночника — разработка ученых космической отрасли. Система способна предотвратить операцию по удалению грыжи.

Медицинский центр «Доктор Ост» специализируется на безоперационном лечении позвоночника и суставов, невралгии. Здесь собраны технологии из Великобритании, Америки, Германии, Италии и России.

Врачи и реабилитологи «Доктор Ост» помогут избавиться от боли, хронической усталости, скованности движений и других проявлений остеохондроза.

Итальянский высокоинтенсивный лазер проникает глубоко в ткани (на 15 см) и помогает снять воспаление, убрать мышечные спазмы и болевой синдром. Раньше так глубоко под кожный слой мог проникнуть только скальпель хирурга.

Комплексное лечение проводится по авторской запатентованной методике Оксаны Кузиной — практикующего врача-невролога и соучредителя клиники. В 2010-2013 годах Оксана Кузина проводила исследование эффективности технологии. За это время врачи центра пролечили по ее методике 157 человек с заболеваниями шейного отдела позвоночника и 460 — с заболеваниями поясничного отдела. Результат: 144 успешных историй выздоровления в первой группе и 424 — во второй*.

Лечение по методу Оксаны Кузиной способно даже заменить операцию на позвоночник. Но возможно это не всегда. Если хирург советует операцию, пройдите консультацию у специалиста по безоперационному лечению и узнайте, смогут ли современные технологии помочь в вашем случае.

Внутритканевая электростимуляция по методу уральского академика Андрея Герасимова улучшает кровообращение в костной и хрящевой тканях. Это помогает восстановить их структуру.

После курса процедур, пациенту придется поддерживать результаты терапии самостоятельно: выполнять индивидуальную программу по ЛФК и следовать рекомендациям врача-невролога. Укреплять мышечный корсет и стараться держать правильную осанку.

Да, менять привычки сложно. Но главное — сделать первый шаг. Когда здоровье позвоночника возвращается, улучшается иммунитет, тело становится более подвижным и апатия уходит. Пациенты «Доктор Ост» отмечают, что после терапии у них появились силы и вдохновение, чтобы сделать свою жизнь лучше. Специалисты советуют начинать с малого: выполнять комплекс ЛФК по 5 — 10 минут в день. Для начала этого будет достаточно, чтобы поддерживать здоровье позвоночника.

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