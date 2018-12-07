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Ученые просят давать детям витамин D 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Ученые из Квинслендского университета исследовали 2602 человека с различными ментальными отклонениями, в том числе шизофренией. Оказалось, что чаще всего расстройства встречались у тех, у кого в детстве был критически низкий уровень витамина D. По мнению врачей, этот микроэлемент важен для профилактики психических отклонений. Кроме того, были исследования, доказывающие связь между аутизмом и нехваткой витамина D. Поэтому эксперты просят беременных принимать добавки этим витамином, а также давать его маленьким детям.
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