Под Хабаровском проверяют сообщения о бившем пациента табуретом враче

ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости . Полиция Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае проводит проверку после сообщений о том, что врач в ходе конфликта якобы ударил пациента табуретом, сказал РИА Новости представитель городского управления МВД в пятницу.

Портал Comcity ранее сообщил, что такой инцидент произошел в травматологическом отделении больницы №7 Комсомольска-на-Амуре между врачом и пациентом с переломом бедра. Сообщается, что во время конфликта врач ударил пациента, который не выполнял его рекомендации и за день до этого употреблял алкоголь, табуреткой.

Он сообщил, что конфликт произошел в четверг.