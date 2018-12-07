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Под Хабаровском проверяют сообщения о бившем пациента табуретом враче 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Полиция Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае проводит проверку после сообщений о том, что врач в ходе конфликта якобы ударил пациента табуретом, сказал РИА Новости представитель городского управления МВД в пятницу.
Портал Comcity ранее сообщил, что такой инцидент произошел в травматологическом отделении больницы №7 Комсомольска-на-Амуре между врачом и пациентом с переломом бедра. Сообщается, что во время конфликта врач ударил пациента, который не выполнял его рекомендации и за день до этого употреблял алкоголь, табуреткой.
Он сообщил, что конфликт произошел в четверг.
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