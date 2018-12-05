Ученые назвали четыре угрозы для любителей вейпов

Американские психологи из Университета штата Флорида Элиса Трукко и Мэтью Сазерленд провели исследование и выявили несколько основных угроз, которым подвержены любители вейпов, сообщает Inforeactor.

Во-первых, большинство жидкостей для вейпов содержит никотин. При этом его содержание может превышать концентрацию в обычных сигаретах. Например, в одной из жидкостей специалисты выявили содержание никотина, равное 20 крепким сигаретам.

Во-вторых, влияние испарения ароматизированных жидкостей на организм до конца не изучено. Поэтому учёные не готовы однозначно утверждать, что наносит больше вреда курильщикам — вейпы или сигареты.

В результате исследования учёные также выяснили, что вейпинг способствует переходу курильщиков на обычные сигареты. Около 30% любителей испарителей впоследствии пристрастились к табаку. Помимо этого, психологи выяснили, что курение вейпов не избавляет от вредной привычки.

Несмотря на то, что некоторые электронные сигареты не производят дыма, вдыхание паров от испарения паст не безвредно для организма. В жидкости для вейпов содержится много потенциально вредных химических добавок, а используемый как ароматизатор диацетил может спровоцировать серьёзные проблемы с лёгкими.