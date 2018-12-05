Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Международная группа ученых признала, что переизбыток сна повышает риск заболеваний сердца. Исследование специалистов было опубликовано в журнале Европейского общества кардиологии.
Ученые изучали дневники сна более 116 тысяч человек, собранные за восемь лет в семи регионах мира. Они установили, что оптимальная длительность сна шесть-восемь часов в сутки. Те, кто спит более восьми часов ежесуточно увеличивают риск смерти на пять процентов. Спящие более десяти часов рискуют на 41% сильнее.
Ученые отметили, что сон днем также незначительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, если человек спит менее шести часов.
Ранее ученые из университета штата Небраска в Омахе (США) выяснили, что куркума очень полезна для здоровья, так как повышает выносливость сердца. Эта приправа помогает доставлять химиотерапию в раковые клетки и положительно воздействует на работу сердца.
Москва24: последние новости
Россияне назвали главный признак прихода старости Ученые рассказали об опасности риса Ученые обнаружили новую пользу аспирина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онколог назвал опасные для жизни продукты
Депрессию диагностируют через смартфон
Найден способ диагностировать рак за десять минут4
Ученые раскрыли секрет пользы маточного молочка
Названа неожиданная опасность риса13
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
02:31
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Наука Новости
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
07:12
Как организм намекает на неполадки
ЗОЖ
04:33
Как большой палец помогает при стрессе
ЗОЖ Народная медицина
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
10:44
Как уберечь детей от цифрового слабоумия
ЗОЖ
01:50
Женский храп может вызвать серьезное заболевание
Новости
02:30
Американец впервые показал пересаженное лицо
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение