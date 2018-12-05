Рожден первый ребенок из пересаженной от трупа матки

Свой первый день рождения скоро отпразднует девочка из Бразилии — первый ребенок, рожденный из пересаженной от умершего донора матки. О том, как удалось этого достигнуть, ученые из Университета Сан-Паоло рассказали в статье в журнале The Lancet.

Первые эксперименты с пересадкой матки прошли в 2014 году в Швеции, отмечают ученые — там удалось добиться рождения ребенка после пересадки матки от живого донора. 36-летняя женщина получила матку от 61-летнего здорового донора, успешно выносила и родила ребенка.

После этого эксперимент повторили специалисты и в других странах — всего 39 операций и 11 родов.

Но родов после пересадки матки от умершего донора пока что не было.

Реципиенткой стала 32-летняя женщина с синдромом Майер-Рокитанского — Кюстер-Хаузера (МРКХ) — неразвитием или частичным развитием матки и верхних отделов влагалища при нормальном развитии яичников и наружных половых органов. Болезнь встречается у одной женщины из 4500. Донорская матка была получена от 45-летней женщины, до этого родившей троих детей. Она умерла от кровоизлияния в мозг, до этого завещав свое тело науке.

Уже через восемь дней после сложной 10-часовой операции пациентка покинула больницу. Через 37 дней после пересадки у нее начались месячные. Цикл был регулярным, 26-32 дня. Спустя семь месяцев после операции женщина забеременела с помощью ЭКО, врачи взяли яйцеклетки и оплодотворили их еще до пересадки. Это рекордный результат — предыдущим женщинам с пересаженными матками требовалось не менее года. Врачи собирались перенести эмбрионы в матку еще месяцем ранее, но их не устроила толщина эндометрия.

Беременность прошла без осложнений, и 15 декабря 2017 года на свет появилась девочка весом 2550 г, рожденная с помощью кесарева сечения.

Ребенок был полностью здоров, хотя матери после пересадки пришлось принимать иммунодепрессанты. После родов матку удалили, чтобы женщина могла отказаться от подавляющих иммунитет препаратов. О возможности повторной операции, если женщина захочет иметь еще одного ребенка, не упоминается.

Ученые рассчитывают, что их опыт расширит возможности женщин с аномалиями развития матки забеременеть — до начала экспериментов с пересадкой матки их единственным способом получить родного ребенка было суррогатное материнство. Однако сейчас, когда операции по пересадке стали возможны, количество готовых пожертвовать свою матку женщин намного меньше числа тех, кто хотел бы ее получить.

«Первые пересадки маток от живых доноров были значимой медицинской вехой, они дали возможность родить ребенка многим женщинам, — говорит ведущий автор исследования Дани Эйзенберг. — Тем не менее, потребность в живом доноре была серьезным ограничением, поскольку мало кто на такое согласен, в основном родственники и близкие друзья женщин.

Использование умерших доноров может значительно расширить доступ к этому виду лечения.

Наши результаты доказывают, что такие операции возможны для женщин с проблемами развития матки. Тех, кто желает пожертвовать свои органы после смерти, намного больше, чем тех, кто готов сделать это при жизни».

Первую пересадку матки от умершего донора провели турецкие исследователи в 2011 году. 23-летней женщине удалось забеременеть после операции, но на шестой неделе беременность прервалась, что поставило под сомнение саму идею о пересадке матки от мертвых женщин. Успех бразильских специалистов показал, что это возможно.

Они выделяют несколько важных факторов. Первый — воздействие иммунодепрессантов, которому пациентка подвергалась не так долго, как другие женщины. Эти препараты воздействуют на весь организм и способны снизить его возможность выносить беременность. Второй — время, прошедшее между смертью донора и пересадкой. Исследователи отмечают, что матка способна сохранять свои функции в течение восьми часов после остановки кровообращения.

Знать эти ограничения полезно и при пересадке от живых доноров, отмечают ученые.

Недостатка в желающих не будет, уверяют они — 10-15% пар, которые хотят детей, оказываются неспособны их завести по той или иной причине. У каждой 500-й женщины, неспособной родить, проблемы вызваны отсутствием матки. Это не всегда связано с генетическими патологиями — многие женщины проходят через гистерэктомию, удаление матки, при лечении рака или эндометриоза.

Уже сейчас авторы работы планируют пересадить матки еще двум женщинам.

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