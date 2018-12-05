Депрессию диагностируют через смартфон

Американские ученые предложили простой способ диагностики депрессии — через смартфон. Примечательно, что для этого будет не обязательно участие специалиста, и человек сможет самостоятельно провести осмотр через телефон.

Статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что от депрессии во всем мире страдают около 300 миллионов человек, а в России около 5% от всего населения нашей страны. Причем чаще всего люди не замечают у себя симптомов данного заболевания и не обращаются к специалистам.

Новая разработка Стэнфордского университета под руководством Альберта Хака будет основана на видеозаписях, которые содержат 189 интервью с людьми, у которых диагностируют депрессию. Каждый ролик форматирован в трехмерную модель человеческого лица. Таким образом легче выделить мимику человека и особенности речи, страдающего этим недугом.

Далее нейросеть на основе этих роликов научилась определять, какими чертами обладает человек, страдающий от депрессии. Когда все было готово, исследователи провели тест, который показал, что система точна на 85%.

Такой простой способ диагностики позволит повысить осведомленность населения о данном заболевании и направить человека к специалисту, который сможет ему оказать профессиональную помощь.