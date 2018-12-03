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Лекарства станут доступнее 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Офсетные контракты Москвы привлекли в фармотрасль порядка девяти миллиардов рублей. Такие данные озвучили 30 ноября в мэрии.
Как рассказал глава Городского агентства по управлению инвестициями Леонид Кострома, заключение офсетного контракта позволяет решить Москве целый комплекс задач: импортозамещение в социально значимых сферах, увеличение налогов, экономия бюджетных средств на закупку, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемой продукции снижается.
Для инвестора офсетный контракт с Москвой — это высокая надежность покупателя, долгосрочная гарантия сбыта локализуемой продукции, а значит, окупаемость вложенных инвестиций и последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков. Пока столица с разницей в год заключила два офсетных контракта.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Прохоров, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:
— Более половины препаратов, закупаемых в рамках второго московского офсета, на территории РФ не производятся, лекарства трех международных непатентованных наименований будут локализованы по полному циклу. Долгосрочный заказ локализованной продукции позволит существенно снизить цену закупаемых лекарств. Для москвичей это рабочие места и льготное лекарственное обеспечение.
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Александр Прохоров , Новости , Болезни и лекарства
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