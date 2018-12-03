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Ученые объяснили, сколько картошки фри можно съесть 

Вечерняя Москва + ещё 5 5 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Употребление жареной во фритюрнице картошки фри отрицательно влияет на сердце. Кроме того, развивает такие болезни как диабет и ожирение. К такому выводу пришли ученые Гарварда. Они же попытались посчитать, сколько ломтиков этого фаст-фуда можно употребить в пищу, не нанеся себе при этом никакого вреда.
Оказалось, что при условии регулярных занятий спортом, правильного питания и режима сна, можно раз в неделю позволить себе съесть не более шести соломинок картофеля. При этом стандартная порция, как правило состоит из 40-45 соломинок.
Ранее к похожим выводам пришли итальянские ученые. Они доказали, что те, кто не ел картофель фри в целом жил на шесть месяцев дольше любителей этого жирного лакомства, сообщил The Sun.
Напомним, накануне в сети с бешеной скоростью набирал популярность ролик с очень нежной кошкой, выпрашивающей у своего хозяина лакомство. На видео домашняя любимица после неуверенной попытки забрать с тарелки кусочек курицы избирает другую тактику. Она ластится и прижимается к своему хозяину, гладит лапой и «целует» его в лоб.
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Гарвардский университет , Новости
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