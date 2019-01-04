Особенности, которые природа подарила единицам

Почти у каждого человека есть особенность, отличающая его от других. Но эти люди превзошли остальных, ведь особенности поистине уникальны.

1. В 1995 году американец по имени Джон попал в чудовищное ДТП, но умудрился не получить ни одного перелома. Врачи были впечатлены этим феноменом и обследовали мужчину. Выяснилось, что у него имеется мутация гена, из-за которой плотность костей сильно повышается: кости счастливчика были в 8 раз крепче костей обычного человека.

2. У человека может быть отрицательный или положительный резус-фактор. Однако очень редко встречается такое явление как «нулевой резус-фактор». Кровь с нулевым резус-фактором уникальна, её можно переливать абсолютно всем. Сейчас в мире живёт не больше сотни людей, у которых такая кровь.

3. Мы видим мир трёхмерным, но некоторые могут увидеть четвёртое измерение. Такие люди могут различать разные оттенки цветов там, где обычные видят только серый цвет. Лишь 3 процента населения получили этот дар от природы.

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