Женщина сходила к врачу и оказалась мужчиной

В Китае женщина обратилась к врачу и узнала, что биологически она — мужчина. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Инцидент произошел в провинции Хунань. Пожелавшая остаться неизвестной 26-летняя китаянка уже год как замужем, но у нее не получалось забеременеть. Она отправилась к гинекологу, и тот заявил, что биологически ее нельзя назвать женщиной.

Вероятнее всего, пациентка страдает синдромом нечувствительности к андрогенам, при котором человек обладает женской внешностью, развитой грудью и влагалищем, при этом у него отсутствуют матка и яичники, но есть неопустившиеся яички. Из-за присутствия в организме Y-хромосомы такой человек биологически является мужчиной.