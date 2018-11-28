Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ блокировать рак до первых симптомов 

РИА Новости + ещё 3 5 часов назад
Фото: Depositphotos
Ученые нашли способ блокировать на ранней стадии развитие опухолей, вызываемых синовиальной саркомой, пишет Eurekalert.
Как отмечают ученые, это заболевание, которое является одним из видов агрессивной саркомы мягких тканей, может возникать в любом месте тела, включая мозг и сердце, но чаще всего появляется около суставов и сухожилий. На первом этапе процесс может протекать бессимптомно, однако позже проявляется в виде отека, боли и онемения.
При изучении развития болезни специалисты выяснили, что решающее значение для роста и выживания пораженных клеток имеет белок BRD9. Лабораторные эксперименты показали, что подавление этого соединения может предотвратить появление и развитие опухолей.
Ученые подчеркивают, что полученные данные сыграют важную роль в борьбе с этой формой онкологии.
Несмотря на то, что диагностика заболевания в бессимптомной фазе может быть затруднительной, выявление злокачественных заболеваний на ранней стадии возможно у групп пациентов с генетической предрасположенностью или при наличии других диагнозов, которые являются факторами риска.
Последние новости
В Германии придумали, как наказать Москву за Керченский пролив Украинский генерал заявил, что Киев подставил своих моряков В США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван лучший способ продления жизни7
Медики назвали продукты, ускоряющие старение25
Помогает ли соляная лампа1
Что происходит с человеком во сне
О чем может говорить одышка
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
04:15
Что происходит с человеком во сне
ЗОЖ
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
03:45
Особенности, которыми награждают нас родители
Наука
10:07
Как уснуть всего за минуту
ЗОЖ
10:04
От каких напастей избавляет банановая кожура
Народная медицина
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
06:18
Как травмы головы дарят суперспособности
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение