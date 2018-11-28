Обнаружена связь между стрессом и ухудшением зрения

Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) обнаружили связь между хроническим стрессом и снижением контрастной чувствительности глаз. О результатах научной работы ТАСС рассказала доцент кафедры психологии развития и консультирования Института педагогики, психологии и социологии СФУ Елена Федоренко.

"Мы обнаружили, что переживание человеком хронического стресса оказывает существенное влияние на его способность качественно перерабатывать информацию, поступающую визуальным путем. Это исследование позволяет более точно отвечать на вопросы о характере влияния хронического стресса на организм человека, в частности на особенности восприятия и переработки визуальной информации, а также дает возможность поразмышлять о способах оперативной диагностики симптоматики эмоционального выгорания в организации для принятия оперативных мер, способствующих восстановлению работников",

— пояснила Федоренко.

Ученые Института педагогики, психологии и социологии СФУ совместно с коллегой из Института физиологии имени И. П. Павлова РАН изучили влияние хронического стресса на функционирование парвоцеллюлярного и магноцеллюлярного путей (системы мозга, отвечающие за восприятие визуальной информации и реакцию на внешние раздражители) в человеческом организме. В эксперименте приняли участие более 40 человек — сотрудников и студентов СФУ.

Помимо теста на уровень профессионального выгорания по методике психолога Виктора Бойко испытуемые прошли проверку на контрастную чувствительность — способность глаза улавливать различия в уровне яркости двух объектов, расположенных рядом. Чем выше контрастная чувствительность, тем четче глаз фиксирует малейшие различия. Выяснилось, что у тех участников эксперимента, которым был поставлен диагноз "профессиональное выгорание", наблюдалось снижение контрастной чувствительности в сравнении с людьми из двух других групп — у них симптомы разновидности хронического стресса только формировались либо отсутствовали вовсе.

Полученные данные позволят ученым продвинуться в изучении влияния хронического стресса на организм человека и разрабатывать более оперативные способы диагностики профессионального выгорания, считают авторы исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Psychophysiology.