Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван лучший способ продления жизни 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Лейпцигского университета (Германия) выяснили, что упражнения на выносливость, например, бег, плавание, лыжи и велоспорт, оказывают более эффективное антивозрастное действие, чем силовые тренировки. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 266 молодых людей, которые ранее не занимались физической активностью. Специалисты случайным образом распределили испытуемых на несколько групп. В одной из групп люди в течение шести месяцев занимались упражнениями на выносливость (продолжительный бег), в другой — высокоинтенсивными интервальными тренировками (разминка, чередование быстрого и медленного бега и завершающий медленный бег), а в третьей — силовыми упражнениями. Последняя группа служила контролем, то есть люди в ней не изменили образ жизни.
Занятия проводились в течение 45 минут три раза в неделю, и только 124 человека продержались до конца исследования. Ученые проанализировали длину теломер у участников и активность теломеразы в белых клетках крови, которую у добровольцев взяли в начале эксперимента и через 2-7 дней после его окончания.
Оказалось, что у всех испытуемых, делавших упражнения на выносливость, увеличилась длин теломер, защищающих ДНК от повреждения во время репликации хромосом, а также повысилась активность теломеразы, восстанавливающей теломеры. Силовые тренировки не оказали эффекта. По мнению ученых, физическая активность влияет на уровень оксида азота в кровеносных сосудах, что, в свою очередь, улучшает работу клеток.
Последние новости
В Кремле ответили на безуспешную попытку Порошенко позвонить Путину Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что дает гражданам полис ОМС6
Медики назвали продукты, ускоряющие старение25
Помогает ли соляная лампа1
О чем может говорить одышка
6 признаков, что у вас может быть тромб
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
03:45
Особенности, которыми награждают нас родители
Наука
10:07
Как уснуть всего за минуту
ЗОЖ
10:04
От каких напастей избавляет банановая кожура
Народная медицина
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
06:18
Как травмы головы дарят суперспособности
Наука
04:40
Как видят мир дальтоники
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение