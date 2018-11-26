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О чем может говорить одышка 

Anews 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
В последнее время вы не можете подняться на пятый этаж не запыхавшись? Во время уборки приходиться то и дело останавливаться, чтобы перевести дух?
Одышка — это нормально. Мы дышим чаще и глубже, что бы компенсировать недостаток кислорода. Легкая одышка после пробежки за автобусом — не повод переживать. Но если одышка появляется без причин и вы задыхаетесь после того как подняли тяжелую коробку — пришло время обратиться к врачу.

И мое сердце остановилось

Самая частая причина мужской смертности — инфаркт. Он является осложнением ишемической болезни сердца. Из-за того, что сосуды в организме забиты бляшками, сердце не получает крови в достаточном количестве. Один из симптомов ишемической болезни — резкая боль в груди. Но иногда, вместо нее мужчины испытывают одышку — сердце принуждает организм работать, дышать в усиленном режиме, чтобы восполнить недостаток кислорода. Таким образом, сами того не понимая, мужчины могут находится в предынфарктном состоянии — и не знать об этом, не обращая внимание на одышку. Если у вас появилась одышка, неприятные ощущения в груди — сходите на консультацию к врачу.

И если есть в кармане пачка

Ваш муж — заядлый курильщик и на фоне учащенного сердцебиения, головных болей и кашля у него появилась еще и одышка? Слышали что-то о тромбоэмболии легочной артерии? Конечно, этой болезнью болеют не только курильщики. Просто у лиц, употребляющих никотин, повышается вязкость крови, из-за чего тромбы начинают быстрее образовываться в легочных сосудах. После обследования доктор может назначить разжижающие кровь препараты.

Не надо печалиться, вся жизнь впереди

А может быть так, что одышка — следствие заболеваний центральной нервной системы. Поэтому если у вас появились головная боль, нарушения походки и координации, проблемы со зрением и тошнота— это повод обратиться к врачу. Эти симптомы могут указывать на развитие опухоли.

Конфетки — бараночки

Большинство людей, страдающих диабетом второго типа даже не знают об этом. У мужчины появляются сильная жажда, кожный зуд и резко меняется эмоциональный фон: в тяжелых случаях возможна одышка и потеря сознания.
Диабет может медленно разрушать организм — если его не лечить. Сдать кровь на сахар перед работой — дело десяти минут. Будьте внимательны к своему здоровью.
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