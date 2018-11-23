Как избежать встречи с супербактериями

Супербактерии — разновидность микроорганизмов, проявляющих завидную устойчивость к различным типам антибиотиков, включая даже последние поколения лекарств. Материал британской газеты TheSun рассказывает о том, как, попав в больницу, избежать заражения опасными бактериями и остаться в живых.

О супербактериях известно достаточно давно. Последний раз эта тема бурно обсуждалась на страницах российских и мировых СМИ в январе 2017 года: именно тогда в прессу просочились сведения о том, что в США 70-летняя женщина погибла от заражения супербактерией Klebsiella pneumoniae, которая оказалась устойчива к 26-ти антибиотикам. У пациентки развился сепсис (заражение крови), спасти её не удалось. В других случаях люди погибали от пневмонии, инфекций мочевыводящих путей и кожи.

Бактерии-убийцы

Термин «супербактерии» был придуман СМИ. В официальной медицине эти штаммы микроорганизмов предпочитают называть «бактериями с множественной лекарственной устойчивостью». Устойчивость к антибиотикам (вторичная резистентность) — естественный процесс: со временем все бактерии адаптируются к препаратам, которые предназначены для их уничтожения, и начинают развиваться так, чтобы обеспечить себе выживание даже под прессом лекарственного воздействия. Это явление можно замедлить, но, к сожалению, нельзя остановить. В итоге от вторичной бактериальной резистентности умирают 700 тысяч человек в год.

Определённые действия могут ускорить появление и распространение бактерий, устойчивых к антибиотикам. К таким действиям относятся неправильное использование антибиотиков, ущербная практика жёсткой профилактики инфекции, проживание или работа в антисанитарных условиях и неправильное питание.

Всё вышесказанное свидетельствует только об одном: супербактерии есть в каждой больнице, и со временем их станет ещё больше. В связи с этим каждому будет полезно знать, где в поликлиниках, госпиталях, санаториях и прочих медучреждениях больше всего подобных бактерий-убийц и как оградить себя от встречи с ними.

Где живут супербактерии?

Есть много типов супербактерий, скрывающихся в больницах. К ним относятся:

• Метициллин-устойчивый золотистый стафилококк (MRSA);

• Clostridium difficile (C. difficile);

• Ванкомицин-резистентные энтерококки;

• Карбапенем-резистентные энтеробактерии (КРР) и Карбапенем-резистентная Klebsiella pneumoniae (CRKP);

• Streptococcus pyogenes и Clostridium perfringens — бактерии, вызывающие в том числе некротизирующий фасциит.

Бактерии-убийцы есть везде — один из штаммов был даже обнаружен в космосе, на орбитальной станции «Мир» в конденсате воды. Что уже говорить о госпитальной среде: там они рассеяны по больничным палатам, коридорам, холлам и лифтам, и только и ждут момента, когда им удастся «колонизировать» человека. Особенно опасны распространённые в России общие туалеты — один на этаже или один на палату, где лежат одновременно 6-8 и более пациентов. Максимально опасно, если инфекционные патогены нашли лёгкий доступ к кровотоку и вызвали сепсис. Чаще всего это случается с людьми с открытыми травмами или с послеоперационными швами. Обычно у человека, попавшего в больницу, есть основное заболевание, которое уже так или иначе ослабило его иммунитет. Встреча с супербактериями, даже в условиях постоянного наблюдения медиков, слишком опасна для таких людей. Особенно восприимчивы к ним пожилые люди: их иммунные системы хрупки априори в силу возраста.

Супербактерии могут быть обнаружены на овощах и фруктах и даже в мясе. Исследование, проведённое в 2018 году в США, показало, что почти 80% мясных продуктов на полках супермаркетов содержат устойчивые к антибиотикам бактерии, пишет TheSun.

Бактерии-убийцы часто встречаются у людей, которые путешествовали в части Южной Азии и Ближнего Востока, где традиционно много микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Например, путешественники могут переносить энтеробактерии, обитающие в кишечнике. Супербактерии могут оставаться в кишечнике носителей длительное время — от шести месяцев до года. У носителя может не быть никаких симптомов заболевания, но как только эти же, казалось бы, безвредные микроорганизмы попадают «не в ту часть тела» (раны, мочевыводящие пути, лёгкие, кровоток), они становятся смертельно опасными.

Как защитить себя

Чтобы защитить себя от вредных бактерий, находясь в больнице, чаще мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Правильное обращение с пищей, достаточное количество физических упражнений и хороший сон помогут свести к минимуму риск заболевания. Следует по максимуму избегать совместного использования личных вещей, таких, как полотенца или бритва. Настаивайте на одноразовых предметах для медицинских манипуляций даже тогда, когда, казалось бы, эти манипуляции не слишком травматичны. Например, если вам предстоит очищение кишечника перед операцией, добейтесь, чтобы использовалась одноразовая кружка Эсмарха или купите себе персональную в больничной аптеке. Строго говоря, соблюдение гигиены даёт лишь очень призрачный шанс уберечься от супербактерий. Тем не менее, лучше так, чем никак. Оптимально — заботиться об иммунитете и сосредоточиться на профилактике болезней, чтобы в стационар попадать лишь в крайнем случае.

Каждый может стать частью давно уже возникшего течения, направленного на борьбу с устойчивостью к антибиотикам. Для этого:

• Используйте антибиотики по назначению и только при необходимости;

• Никогда не делите свои антибиотики с другими пациентами.

• Всегда завершайте полный курс лечения, даже если вы чувствуете себя лучше уже через два-три дня после начала приёма лекарств.