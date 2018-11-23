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Диабет второго типа может развиться от работы по ночам 

Мир24 4 часа назад
Фото: МТРК «МИР» / Светлана Родина
Прерывистый график значительно повышает риск развития диабета второго типа. Максимальной опасности подвергаются женщины, чередующие дневные и ночные смены, предупреждают ученые Гарвардского университета.
Они проанализировали данные нескольких долгосрочных исследований, посвященных здоровью медперсонала. Дежурства в больницах должны вестись круглосуточно, поэтому медсестры вынуждены трудиться и в дневные, и в ночные, и в вечерние часы.
Исследования охватили 143 410 медсестер, у 10 915 из них был выявлен диабет второго типа, сообщает British Medical Journal.
За каждые пять лет работы в прерывистом графике вероятность развития этого заболевания возрастала на треть.
Значительно усугубляли ситуацию вредные привычки. Курение, избыточный вес, неправильное питание и отсутствие спорта повышали риск диабета еще в 2,3 раза.
Ученые предположили, что сменная работа вызывает нарушение естественных циркадных ритмов в организме, а это, в свою очередь, ведет к гормональному дисбалансу. Также нездоровый образ жизни может негативно влиять на полезные бактерии в кишечнике.
Ранее выяснилось, что бессонные ночи связаны с повышенным риском ожирения. Организм, попав в стрессовую для него ситуацию, начинает запасать энергию в виде жировых отложений. Они возникают, даже если человек строго следит за рационом — в таком случае необходимое питание тело получает за счет разрушения мышц.
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Гарвардский университет , Новости
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