Диабет второго типа может развиться от работы по ночам

Прерывистый график значительно повышает риск развития диабета второго типа. Максимальной опасности подвергаются женщины, чередующие дневные и ночные смены, предупреждают ученые Гарвардского университета

Они проанализировали данные нескольких долгосрочных исследований, посвященных здоровью медперсонала. Дежурства в больницах должны вестись круглосуточно, поэтому медсестры вынуждены трудиться и в дневные, и в ночные, и в вечерние часы.

Исследования охватили 143 410 медсестер, у 10 915 из них был выявлен диабет второго типа, сообщает British Medical Journal.

За каждые пять лет работы в прерывистом графике вероятность развития этого заболевания возрастала на треть.

Значительно усугубляли ситуацию вредные привычки. Курение, избыточный вес, неправильное питание и отсутствие спорта повышали риск диабета еще в 2,3 раза.

Ученые предположили, что сменная работа вызывает нарушение естественных циркадных ритмов в организме, а это, в свою очередь, ведет к гормональному дисбалансу. Также нездоровый образ жизни может негативно влиять на полезные бактерии в кишечнике.

Ранее выяснилось, что бессонные ночи связаны с повышенным риском ожирения. Организм, попав в стрессовую для него ситуацию, начинает запасать энергию в виде жировых отложений. Они возникают, даже если человек строго следит за рационом — в таком случае необходимое питание тело получает за счет разрушения мышц.