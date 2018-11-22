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Россиянин прожил 30 лет с пулей в груди 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кабардино-Балкарии врачи успешно прооперировали мужчину, который 30 лет прожил с пулей в груди, сообщается в Instagram-аккаунте республиканской клинической больницы (РКБ).
«Пациент К., 1954 года рождения в течении полутора месяцев начал испытывать боли и дискомфорт в области грудной клетки, в связи с чем обратился в торакальное отделение РКБ», — говорится в подписи к фото с операции и рентгеновским снимкам, на которых заметно инородное тело.
Пациента уже выписали.
Как пуля попала в тело мужчины, медики не уточняют, также как и то, каким образом врачи сделали вывод, что она находилась там около трех десятков лет.
В декабре прошлого года сообщалось о чеченских врачах, обнаруживших в кишечнике жаловавшегося на боли 60-летнего пациента трехметровый зонд, который забыли в его теле украинские хирурги, оперировавшие мужчину десятью годами ранее.
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