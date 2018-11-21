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Названо неожиданное преимущество ранней седины 

ТК «Звезда» 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам ученых, люди, которые седеют в преклонном возрасте, более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии, чем те, у кого седина появляется рано.
Испанские ученые выяснили, что ранняя седина — признак долголетия, так как обладатели седых волос в молодом и среднем возрасте гораздо чаще доживают до более преклонных лет. Об этом сообщил сайт газеты «Комсомольская правда».
Специалисты пояснили, что за окрашивание волос в организме отвечает вещество под названием «глуатион». Кроме внешней красоты у фермента есть еще одно предназначение — он оказывает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.
Люди, чьи волосы становятся седыми в преклонном возрасте, более подвержены этим заболеваниям, так как глуатион работает на профилактику данных недугов только на 50%. Вторую половину он направляет на поддержание цветового пигмента в волосах.
По словам экспертов, у тех, кто приобрел седину в раннем возрасте реже встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы, так как вещество тратит все свои силы на их профилактику.
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