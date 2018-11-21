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Сладкая газировка может вызвать привыкание
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Сладкая газировка может вызвать привыкание 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Исключение сладких напитков из рациона подростков спровоцировало целый ряд негативных симптомов. Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе провели исследования, в которых принимали участие 25 человек. Все они были подростками в возрасте от 13 до 18 лет. До начала эксперимента все участники пили минимум три порции сладкой газировки в день.
В ходе исследования все они не употребляли сладких напитков в течение трех дней. В результате, у испытуемых появились симптомы, схожие с привыканием. Участники сообщили о головных болях, снижении концентрации и бодрости, общей усталости, ухудшении настроения и прочих негативных проявлениях. Все они дали более низкие оценки своему общему благополучию, по сравнению с началом эксперимента.
Ведущий исследователь Дженнифер Фальбе отметила, что уже существующие исследования подтвердили достаточно большую роль сладких напитков в возникновении и развитии хронических заболеваний. Новое исследование показало, что они также могут вызывать привыкание. Авторы отметили, что результаты их исследования косвенно подтверждаются другими данными.
Подростки являются основной группой потребления таких напитков, поскольку они крайне восприимчивы. Ученые отмечают, что количество сахара в напитках увеличилось в пять раз с 1950-х годов.
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