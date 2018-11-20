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Фастфуд увеличивает риск развития депрессии
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Фастфуд увеличивает риск развития депрессии 

SPORT24.ru 5 часов назад
Фото: depositphotos
Ученые из Великобритании, Австралии и Испании сделали вывод о связи употребления фастфуда и депрессии. По данным The Guardian, связь питания и ментального расстройства эксперты установили, проанализировав 41 исследование.
Доктор Камилла Лассал из Университетского колледжа Лондона исследовала рацион более 32000 людей из Великобритании, Франции, Испании, Австралии и Америки. Результаты показали, что плохое питание существенно увеличивает риск возникновения и развития депрессии. Вреда от несбалансировнный диеты с обилием сахара и жара не меньше, чем от курения и малоподвижного образа жизни.
Доктор Космо Халлстром, эксперт в области изучения депрессии, член Королевского общества психиатров, заявил, что химия пищеварительного тракта очень похожа на химию мозга. Поэтому нет ничего удивительного в том, что то, что воздействует на наше пищеварие, может влиять на мозг.
Способом предотвращения развития депрессии ученые видят Средиземноморскую диету (характерные черты: большое количество овощей, фруктов, зелени, оливкового масла, рыбы).
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