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Ученые научились заменять поврежденные клетки мозга
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Ученые научились заменять поврежденные клетки мозга 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Исследователи надеются получить возможность заменять дисфункциональные клетки мозга.
Новое исследование ученых из Каролинского института в Стокгольме поддерживает теорию о возможной замене дисфункциональных иммунных клеток в мозге. Данная методика обладает громадным терапевтическим потенциалом при таких нейродегенеративных расстройствах, как болезнь Альцгеймера или боковой амиотрофический склероз (БАС). Исследование включало восстановление популяции в мозге новых иммунных клеток при экспериментальной модели болезни.
Речь идет о макрофагах, или иммунных клетках, которые присутствуют в нашем организме. Их «специализация» зависит от того органа, внутри которого клетки находятся. В мозге эти клетки известны под именем микроглии. В здоровом мозге микроглии вовлечены во множество специфических функций вроде поддержки активности и здоровья нервных клеток. При таких болезнях, как БАС или старческое слабоумие, микроглии начинают повреждать нервные клетки.
Авторы исследования считают, что замена дисфункциональных микроглий здоровыми клетками окажет потенциально терапевтическое воздействие при борьбе с развитием тяжелых и неизлечимых нейродегенеративных болезней. Именно поэтому они и создали новую модель болезни, в которой собственные микроглии животного удалялись из центральной нервной системы. Это привело к быстрому притоку моноцитов — прекурсоров макрофагов — в мозг и позвоночник. Впоследствии данная ситуация поспособствовала стремительному развитию новых похожих на микроглии клеток.
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