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Как сделать бесплатное ЭКО в Москве
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Как сделать бесплатное ЭКО в Москве 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Бесплодие. Этот страшный диагноз ставят супружеским парам, если женщине не удаётся забеременеть в течение 1 года регулярной половой жизни без использования каких бы то ни было методов контрацепции. К счастью, наука не стоит на месте, и отсутствие детей по медицинским показаниям — больше не приговор.
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)— это комплекс мер, направленных на скорейшее наступление беременности в случае, когда этого не представляется возможным добиться естественным путём. Проводимые мероприятия включают в себя такие технологии как ЭКО, ИКСИ, искусственная инсеминация, донорство спермы и яйцеклеток и суррогатное материнство, которое применяется при абсолютной невозможности выносить ребёнка самостоятельно, например, при отсутствии матки. Такие программы строго регулируются законодательством, и только лишь желание пациентки не может являться достаточным основанием для вступления в программу.
Все перечисленные технологии давно доказали свою эффективность. Благодаря достижениям современной медицины миллионы семей по всему миру смогли, наконец, обрести своё счастье и стали родителями после многих лет бесплотных попыток. К сожалению, услуги репродуктологов и эмбриологов стоят довольно дорого, как и лекарства, применяемые в процессе, и такое лечение по карману далеко не всем россиянам.
Повышение рождаемости является приоритетной задачей любого государства, и с недавних пор у простых граждан появилась возможность провести процедуру экстракорпорального оплодотворения бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Расскажем о том, что представляет из себя ЭКО, и какие шаги нужно пройти на пути к осуществлению мечты.

Как это будет?

В российской науке принято использовать термин «экстракорпоральное», то есть осуществлённое вне тела. У зарубежных коллег этот метод лечения именуется «in vitro», что означает « в пробирке». Оба названия в полной мере отражают суть процесса.
Всё начинается с того, что женщине назначается курс специальных препаратов для стимуляции суперовуляции, что позволяет получить сразу несколько ооцитов. В назначенный день у пациентки под наркозом извлекаются яйцеклетки, которые незамедлительно помещают в чашку Петри, где, собственно говоря, и происходит оплодотворение спермой партнёра или донора. При благоприятном стечении обстоятельств полученные эмбрионы переносят в полость матки на второй — пятый день.
Раньше в отсутствии у пары детей было принято винить исключительно слабый пол, но, согласно результатам многочисленных исследований, было выяснено, что роль мужского фактора — не менее 50%, и этот показатель продолжает неумолимо расти. Поэтому так важно обследовать обоих партнёров. Сильная половина человечества сталкивается с такими проблемами как полное отсутствие сперматозоидов в семенной жидкости или недостаточное их содержание, аномальное строение половых клеток, недоразвитость семявыносящих потоков и другими патологиями. Некоторые мужчины признаются, что в своё время поторопились с вазэктомией (добровольная хирургическая операция, приводящая к неспособности иметь потомство), а теперь хотят снова стать отцами, например, вступив в ещё один брак.
В таких сложных случаях едва ли не единственным шансом становится проведение более «продвинутой» разновидности ЭКО — ИКСИ или интрацитоплазматической инъекции сперматозоида. Этот метод заключается в том, что врач отбирает самый жизнеспособный из них и под микроскопом соединяет его с женской клеткой. Далее всё происходит как в стандартном протоколе. Эти манипуляции более сложны, требуют предельной концентрации и высочайшего уровня профессионализма. Вполне естественно, что и стоимость их будет выше. Вдвойне приятно, что и эту услугу при необходимости можно получить совершенно бесплатно.

Квота на ЭКО

ЭКО может быть признано высокотехнологичным видом медицинской помощи в случаях сочетанного фактора, то есть когда проблема имеется и с мужской, и с женской стороны; если многократная и длительная терапия и операционные вмешательства не принесли ожидаемого результата или у обратившихся за участием в программе выявлена ВИЧ-инфекция, а также, когда не удалось доподлинно установить причины бесплодия. В таких случаях пациентам необходимо в установленном порядке встать на очередь и ожидать помощи репродуктологов. Срок может колебаться в пределах от 3 до 12 месяцев и зависит от того, сколько было выделено квот.

«Экошные» дети = обычные

В средствах массовой информации с определённой периодичностью публикуются результаты изысканий (чаще всего, мало репрезентативных и, соответственно, не достаточно достоверных), авторы которых утверждают, будто малыши, рождённые с помощью экстракорпорального оплодотворения, отличаются от своих сверстников, зачатых естественным путём.
Эксперты в области репродуктивных технологий каждый раз убедительно опровергают подобные домыслы. Они утверждают, что не имеет абсолютно никакого значения, где именно будущий эмбрион будет культивироваться — внутри организма матери или в «пробирке». Если имеют место какие-либо хромосомные или иные аномалии, то беременность просто-напросто не наступит, а если это произошло, то всё пойдёт по привычному сценарию с учётом индивидуальных особенностей будущей роженицы. Единственное, что может сказываться на течении процесса, это многоплодность и возраст женщины.
Наука шагнула далеко вперёд, и сейчас имеется тенденция к переносу только одного эмбриона, но многие всё же стараются перестраховаться, поэтому более 20% успешных попыток ЭКО заканчиваются рождением двоен, а то и троен. Ни для кого не секрет, что такие крохи часто появляются на свет раньше положенного срока и имеют меньший вес, нежели «индивидуалисты».
Мамы таких младенцев обычно старше своих соседок по палате в роддоме в силу разных причин, а вынашивание и роды им зачастую даются сложнее. Вне зависимости от способа зачатия.
Если вас коснулась беда и, несмотря на все ваши старания, заветные две полоски на тесте никак не появляются — не отчаивайтесь, всё обязательно наладится. Главное — не тратьте драгоценное время и не надейтесь на авось, а вовремя обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам. Верьте, вам обязательно помогут, и уже очень скоро вы порадуетесь первой беззубой улыбке своего сына или дочки. А, может, и сразу обоих. Кто знает?
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