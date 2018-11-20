Ещё
Травмы, полученные днем, заживают быстрее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Травмы, полученные днем, заживают быстрее 

Аргументы Недели + ещё 2 6 часов назад
Фото: Аргументы Недели
В результате недавних исследований специалисты выявили интересную взаимосвязь. Оказывается, восстановление поврежденной ткани связано с временем суток, когда человек получил травму.
Ученые Кембриджского университета в ходе проведенных тестов установили, что травмы, которые человек "заработал" в ночное время, как правило, заживают в два раза медленнее.
На примере ожогов: если те, кто получил ожог днем, лечились порядка 17 дней, то те, кому не повезло получить травму ночью, проводили в больнице не менее 28 дней.
Все дело в том, что клетки, которые отвечают за процесс заживления ран, зависят от циркадных ритмов. Ранее считалось, что циркадные ритмы влияют только на "биологические часы".
Аргументы Недели: последние новости
Опубликован список самых ранних симптомов наступающего микроинсульта мозга Чрезмерное употребление воды может быть смертельно опасно, рассказали врачи Ученые: гены влияют на выбор человека между чаем и кофе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возможно ли уберечь себя от рака
Назван признак скорого появления рака15
Заразны ли психические заболевания на самом деле27
6 способов вылечить простуду без лекарств
Названы ранние симптомы микроинсульта мозга
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
04:40
Как видят мир дальтоники
Наука
07:37
Можно ли изменить цвет глаз
Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
11:16
Можно ли изменить цвет и группу крови
Статьи
08:27
Опасные полезные привычки
ЗОЖ
05:37
Продукты, крадущие молодость
ЗОЖ
05:39
Правдивые факты об электронных сигаретах
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение