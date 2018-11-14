Какие органы умеют самовосстанавливаться

В опасной ситуации ящерица отбрасывает хвост, чтобы спасти свою жизнь, а потом отращивает его заново. Наверняка, каждый человек хотя бы раз в жизни мечтал обладать такой суперспособностью. Но не все знают, что некоторые человеческие органы способны к самовосстановлению.

Печень

Это не байка и не легенда, печень действительно восстанавливается и делает это довольно быстро. Даже если у человека останется всего 15 процентов печени, она сможет вырасти до своих прежних размеров. Этим свойством пользуются хирурги-трансплантологи, пересаживая здоровую печень одного донора разным пациентам, разделив ее на части.

Кожа

Кожа — самый большой орган человека. Ее клетки непрерывно делятся и обновляются. Царапины, неглубокие раны, несильные ожоги не оставляют следов, а рваные раны быстро заживают, если их правильно зашить.

Кости

В костной ткани содержатся клетки остеокласты, которые отвечают за обновление и регенерацию. Благодаря этим клеткам кости срастаются после переломов, если дать человеку достаточно времени и обеспечить правильный уход и реабилитацию.

Нервные клетки

Расхожая фраза "нервные клетки не восстанавливаются" является ошибочной. Восстанавливаются, но не так быстро, как хотелось бы. За все, что происходит с человеком, отвечают нервные клетки, в том числе и за приобретение новых навыков, если бы человеческий организм не имел способности образовывать новые нейронные связи, никто бы не смог бы научиться водить машину или ходить на руках, например.