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Россиян оставили без жизненно важного лекарства
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Россиян оставили без жизненно важного лекарства 

Lenta.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
В российские больницы прекратились поставки «Акинетона» — препарата, применяющегося при лечении шизофрении и болезни Паркинсона, пишет РБК со ссылкой на письмо врачей-психиатров министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой исправить ситуацию.
Бипериден входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые государство закупает для больниц и льготных категорий граждан. На российском рынке он представлен четырьмя лекарственными брендами: «Безак», «Бипериден», «Мендилекс» и «Акинетон».
Именно последний запрещен к продаже на территории страны по прошлогоднему решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство отменило регистрацию его цены из-за того, что она была завышена в несколько раз по сравнению с другими странами: 423,41 рубля на таблетки и 611,83 рубля на ампулы против 186,43 и 92,71 рубля.
В своем письме врачи-психиатры просят министра разрешить оборот «Акинетона» и вернуть его на российский рынок. Они апеллируют к тому, что это единственный препарат, содержащий бипериден, выпускающийся в таблетках и ампулах. К тому же только он разрешен в России для приема детьми и наиболее эффективен для лечения больных с нарушенными функциями глотания или впервые получающих лечение нейролептиками.
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