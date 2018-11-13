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Выявлена новая опасность недосыпа
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Выявлена новая опасность недосыпа 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Ратгерского университета (США) показали, что недостаточная продолжительность сна у детей способствует нездоровым привычкам в питании, ожирению и сидячему образу жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие более 177 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. С помощью электронного анкетирования специалисты оценивали пищевые привычки, продолжительность сна в будние и выходные дни, степень физической активности добровольцев. При недостаточном сне дети до 12 лет спали меньше девяти часов в сутки, а подростки старше 12 лет — менее восьми часов в сутки. Примерно 40 процентов всех опрошенных уделяли сну меньше времени, чем рекомендовано врачами.
Результаты показали, что недостаточная продолжительность сна способствует формированию таких привычек, как пропуск завтрака, употребление фастфуда и сладостей. Также недосып способствует снижению физической активности в течение дня. Все эти факторы приводят к появлению избыточного веса и развитию ожирения.
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